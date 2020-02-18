    18 февраля 2020, 02:33

    Богатейший человек в мире пожертвует $10 млрд на борьбу с глобальным потеплением

    Александра Каширина

    Глава компании Amazon Джефф Безос заявил, что пожертвует 10 миллиардов долларов на борьбу с климатическими изменениями и также собирается основать для этого новый фонд.
    Богатейший человек в мире пожертвует $10 млрд на борьбу с глобальным потеплением

    «Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы развивать известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету, которую мы делим», — написал предприниматель в своем Instagram-аккаунте.

    По его словам, эти деньги должны будут финансировать ученых, активистов, неправительственные организации — любые организации, у которых есть возможность «сохранить и защитить мир природы».

    «Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — подытожил Безос.

    Как сообщалось ранее, из-за глобального потепления через 50 лет Земля может потерять около одной трети животных и растений.