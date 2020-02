Треть растений и животных может исчезнуть к 2070 году

Из-за глобального потепления через 50 лет мы рискуем потерять около одной трети животных и растений Земли. Это можно предотвратить, если придерживаться Парижского соглашения по климату.

Об этом пишет телекомпания CBC, со ссылкой на статью, опубликованную в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Университета Аризоны проанализировали 538 видов растений и животных со всего мира, 44% из которых уже сталкивались с локальным вымиранием. Они обнаружили, что 50% видов вымирали, если температура повышалась более чем 0, 5 градуса Цельсия. В случае, когда воздух прогревался более чем на 2,9 градуса Цельсия погибало 95% видов.

По мнению ученых, наиболее уязвимы животные и растения, находящиеся в тропиках. Тропические виды в два-четыре раза чаще подвержены вымиранию, чем в умеренных климатических районах.

«Это большая проблема, потому что большинство видов растений и животных обитает в тропиках», — подчеркнул ученый.

Прошлый январь был самым жарким за 141 год истории ведения климатических записей, и ученые ожидают, что 2020 год «с большой вероятностью войдет в число пяти самых теплых за всю историю».

Ученые считают, что, если придерживаться Парижского соглашения по борьбе с изменением климата, есть возможность снизить потери видов до 20%.

«Но если люди вызовут большее повышение температуры, мы можем потерять более трети или даже половину всех видов животных и растений, согласно нашим результатам», — утверждают ученые в своем докладе.

12 декабря 2015 года было принято Парижское соглашение. Страны-участницы решили не допускать повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на 2 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Ранее бразильские ученые зафиксировали в Антарктике самую теплую температуру воздуха в истории наблюдений. Впервые воздух прогрелся до 20,75 градусов Цельсия.