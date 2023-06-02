Мир 02 июня 2023, 15:50 Боевой дух британских военных упал до пятилетнего минимума The Times: число довольных жизнью военных Британии упало до 42% впервые с 2018 года Flickr

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Количество довольных жизнью британских военнослужащих упало до 42% впервые с 2018 года. Об этом написала газета The Times со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства. Еще в прошлом году этот показатель равнялся 50%.

Лишь трое из 10 опрошенных сообщили, что довольны своей зарплатой. По данным издания, реальные доход военных упали вследствие высокой инфляции, и даже повышение на 3,75% в этом году не спасло положение. Жилье устроило лишь 46% респондентов. Лишь 20% указали, что качество ремонта и место размещения полностью его удовлетворяют.

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Меньше всего довольных работой — только 37% — обнаружилось среди представителей военно-воздушных сил. До рекордно низкого уровня — 18% — снизился уровень доверия к старшему руководству в подразделениях ВВС.

Инфляция в Британии меняет даже привычки семей. Согласно информации СМИ, все больше британцев, с которыми делят жилье их взрослые дети, хотят брать с них «арендную плату».