Мир 09 апреля 2024, 17:51 Боевиков наркокартелей завербовали в США для отправки на Украину СВР: американские ЧВК завербовали боевиков наркокартелей для пополнения ВСУ РИА «Новости»

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Подконтрольные управлению по борьбе с наркотиками и ФБР частные военные компании начали набирать отбывающих наказание в американских тюрьмах боевиков мексиканских и колумбийских наркокартелей для пополнения ВСУ. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве пояснили, что численность украинских войск существенно сократилась из-за больших потерь и масштабного дезертирства деморализованных бойцов.

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Первую партию из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев доставят на Украину ближайшим летом. В обмен заключенным обещали помилование. При этом американские власти рассчитывают, что обратно злоумышленники не вернутся.

Но при этом американцы столкнулись с неожиданной проблемой. Руководители банд пока не дали согласия на отправку своих подчиненных на Украину, а без их благословения ни один осужденный не решится на сотрудничество с американскими властями из-за опасений за жизни своих близких. Поэтому планам США по повышению численности украинских войск грозит очередной провал.

В конце марта РИА «Новости» сообщило о значительном увеличении числа могил членов Иностранного легиона на кладбищах стран Евросоюза. Речь идет о наемниках, вступивших в боевую организацию, которая подчиняется командованию ВСУ. Среди погибших есть поляки и французы.