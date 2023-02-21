21 февраля 2023, 10:47
Власти Италии не исключили отправку Украине ракет дальнего радиуса
Corriere della Sera: власти Италии допустили отправку Украине ракет дальнего радиуса
Представители правительства Италии не исключили, что страна может поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия в будущем. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, власти заняты работой над седьмым межведомственным декретом о военной помощи киевскому режиму, в него могут войти и беспилотники.
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Газета добавила, что запасы оружия у Италии сейчас невелики, резерв для обороны своей территории трогать нельзя. При этом источники в Минобороны страны заявили, что пока «есть возможность удовлетворить запросы на оружие».
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«Будут другие виды оружия», — сказал представитель правительства.
Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни говорил, что государство не отправляло вооружения для ударов за пределами Украины и не собирается этого делать. Об этом писал ТАСС.
Запад с начала российской операции на Украине стал оказывать помощь киевскому режиму. В частности, он поставляет ему вооружение.
Италия
Украина
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