Мир 03 марта 2023, 21:44 Боевая техника НАТО не поможет ВСУ на поле боя Conversation: ВСУ побоятся использовать технику НАТО в полную силу из-за ее дороговизны РИА «Новости»

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Командиры подразделений ВСУ не смогут достойно реализовать потенциал техники НАТО из-за страха потерять или повредить ее. Так считает преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл. В статье для журнала Conversation он отметил, что поставляемая Киеву военная техника отличается дороговизной эксплуатации.

«Без достаточных резервов для замены уничтоженных в ходе военных действий агрегатов и частей, стоимость которых иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, эта техника может и вовсе не быть развернута [на поле боя из-за страха потерять ее]», — написал Пауэлл.

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Как предположил западный аналитик, потеря переданных украинским военным образцов техники Запада может обернуться негативной общественной реакцией. Такое положение вещей, по мнению Пауэлла, еще больше отвадит ВСУ от ее использования.

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве ранее сообщил, что солдаты ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, танков, военных самолетов и артиллерии. Глава государства заявил о необходимости «не просто обещать или говорить, а передавать технику», а также обучать украинских военных.