Boeing начнет опять производить лайнеры 737 MAX

Авиастроительная корпорация США Boeing заявила о возобновлении производства самолетов 737 МАХ. Их производство было остановлено из-за громких авиакатастроф.

Как указано в объявлении компании, выпуск этой модели начнется на заводе в городе Рентон в Вашингтоне. Объем был небольшим из-за принятых дополнительных мер безопасности для рабочих и повышения качества техники, констатировали в компании.

В этом году Воiеng планирует нарастить объемы выпуска лайнеров 737 МАХ, что было заявлено еще в прошлом году.

Эксплуатация 737 МАХ была приостановлена в январе 2020 года после крушения в марте прошлого года самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии, жертвами которого стали 157 человек, и крушения аналогичной модели Lion Air в Индонезии с 189 погибшими.

В Boeing признали, что у 737 МАХ были проблемы в системе улучшения характеристик маневренности. Это привело к тому, что по всему миру авиакомпании сняли с эксплуатации эту модель. Из-за скандала подал в отставку генеральный директор компании Деннис Мюленбург.