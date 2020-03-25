Boeing хочет возобновить производство 737 MAX к маю. Но путь к небу будет долгим и сложным

Корпорация Boeing намерена возобновить производство 737 MAX к маю. С одной стороны, время не лучшее — многие страны полностью закрыли авиасообщение из-за коронавируса. С другой — дела у корпорации идут плохо, она рассчитывает поскорее вернуть самолеты на рынок. Вот только даже перезапуск сборки не гарантирует им возвращение в небо.

К маю 2020 года Boeing рассчитывает перезапустить производство 737 MAX. Компания уведомила об этом производителей деталей и попросила быть готовыми к возобновлению поставок в апреле, сообщает Reuters. По словам источников агентства в американской авиаотрасли, изначально сборку лайнеров планировали перезапустить в апреле. Но этим планам помешала пандемия коронавируса.

«Это будет очень медленный и систематический подход к обновлению парка и возвращению экипажей. Наш главный приоритет — восстановить клиентуру», — пояснил финансовый директор Boeing Грег Смит.

Эксплуатацию 737 MAX 8 приостановили после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, где погибли 346 человек. Около 20 стран закрыли свои территории для полетов этих судов. В обоих случаях причиной были сбои в системе MCAS, предупреждающей летчиков об опасности. В январе 2020 года Boeing приостановил производство самолетов, к тому времени на его складах скопилось 400 непоставленных лайнеров.

Пандемия коронавируса разрушила глобальный спрос на путешествия, перевернула жизни миллионов человек и забрала миллиарды от рыночной стоимости Boeing. Вспышка заболевания усугубила кризис, вызванный двумя катастрофами 737 MAX. Сейчас компания просит 60 миллиардов долларов помощи у правительства, чтобы удержаться на плаву. 23 марта пресс-служба компании заявила о приостановке работы предприятия в районе Пьюджет-Саунд в Вашингтоне из-за коронавируса. По сведениям агентства, десятки работников Boeing на объектах в районе Сиэтла заболели, один скончался.

Долгий путь от производства до поставок

Компания давно готовилась к возобновлению производства. Поэтому не стоит связывать его с пандемией коронавируса, считает эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. Boeing находится в непростом положении и заинтересован даже не в перезапуске сборки, а в начале поставок готовых самолетов. Но пока нет новостей о том, что Федеральная авиационная администрация США готова выдать сертификат 737 МАХ или хотя бы проводит испытания доработанного лайнера. Но пока от авиационных властей США никаких заявлений не было.

«Вот ключевой момент. Главных новостей нужно ждать не от Boeing, а от федерального сертификационного центра, который даст самолету путевку в небо. Поэтому пока все нужно воспринимать как декларативную готовность Boeing возобновить производство. И тут есть оговорка: возобновить производство, а не начало поставок», — пояснил Гусаров.

737 MAX — самолет новый, если он нормально работает — это более экономичная машина, чем ее предшественники, сообщил «360» независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов. Если производитель сумел устранить недочеты, то перезапуск производства пойдет на пользу компании.

«Boeing хотел возобновить производство еще год назад. Но у него не получилось просто потому, что он не устранил все недоделки. Еще и авиарегулятор пристально следил за ним. У Boeing сейчас очень плохая ситуация. Пошли слухи, что им окажут господдержку, а то и начнут национализацию компании. Им нужно как-то переломить ситуацию», — добавил Адамидов.

Неоднозначный перезапуск

Но насколько своевремен перезапуск? С одной стороны, у Boeing накопились долги по поставкам. С другой — для глобального авиационного рынка, считает эксперт, отгрузки самолетов будут некстати. Хотя из-за недопоставок заказчикам могут дать различные скидки и прочие преференции. Но из-за колоссального падения рынка авиаперевозок пока лайнеры клиентам по факту не нужны. Если поставки возобновят, клиенты не смогут отказаться от 737 МАХ без серьезных штрафных санкций, сообщил Гусаров.

«Момент неоднозначный. Сегодняшнему рынку эти самолеты уже как бы и не нужны. Но и если возобновятся производство и поставки, остановить этот процесс будет невозможно. Он очень инерционен, самолеты обычно заказывают лет за пять до их получения. Все это время сделка постепенно финансируется, особенно если партия большая, в 20–30 самолетов. Когда самолет построен, просто так сказать „я передумал“ невозможно», — уточнил Гусаров.

Чтобы Boeing вернулся в небо, уверен Адамидов, сначала нужно дождаться конца пандемии коронавируса. Возобновить производство и поставки можно, вот только летать в 737 МАХ пока будет некому. Если через месяц-два распространение болезни остановится, к концу года рынок авиаперевозок стабилизируется.