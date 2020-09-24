Bloomberg восхитился лидерством России на мировом рынке пшеницы

Россия за 20 лет выросла из импортера пшеницы в экспортера зерна, на долю которого приходится пятая часть мировых поставок. Рост объемов производства зерна сочли «ошеломительным».

Присутствие РФ на мировом рынке только расширяется, заявило агентство Bloomberg. Страна продает пшеницу более чем 100 странам — от Египта до Филиппин — и стремится этот список расширить. Российским зерном в том числе недавно заинтересовались в Алжире. Это североафриканское государство занимает третье место в мире по импорту этого продукта.

Директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт обратил внимание на приложенные Москвой усилия, которые позволили ей увеличить долю на рынке.

«Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. <…> Доля продолжает расти», — заметил эксперт.

В 2020 году из РФ ожидается экспорт 37 миллионов тонн пшеницы. За 10 лет стране удалось отвоевать существенную долю мирового рынка у государств Евросоюза и США. Однако в ближайшее время увеличится конкуренция со стороны Канады и Австралии, где отмечается рост урожая.

Доходы российских аграриев растут, а с ними и возможности лучше контролировать цены. Это стало возможным благодаря закупке удобрений и современного оборудования. Урожайность выросла, а мощности для хранения зерна увеличились.

Специалисты отмечают, что высокое качество российского зерна позволяет стране «год за годом открывать все новые рынки».