Два источника из администрации США заявили, что Вашингтон практически не имеет рычагов влияния на Россию и Германию по вопросу газопровода. Сенат США даже выделил из оборонного бюджета на 2020 финансовый год деньги на санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Однако, по мнению собеседника агентства, эта мера никак не поменяет ситуацию.

Чиновник отметил, что Штаты собираются создать препятствия для осуществления других проектов РФ в энергетической сфере. По данным агентства, США намерены добиться свой цели с помощью нового посла в России Джона Салливана, который прибудет в Москву уже в январе.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, который сейчас прокладывают от российского побережья через Балтийское море до Германии. Так, трубопровод пройдет через экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Германии, Финляндии, Швеции. Этот газопровод даст возможность РФ напрямую поставлять газ в Европу. Против строительства «Северного потока — 2» выступили США, Украина, а также ряд прибалтийских стран.

В первой половине декабря глава МИД РФ Сергей Лавров посетил США. Подводя итоги своего визита, российский министр заявил, что американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не смогут помешать работе этих газопроводов.