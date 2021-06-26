США и Германия обсуждают возможную помощь Украине после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило агентства Bloomberg со ссылкой на источники в правительствах двух государств.

Для помощи Украине, как указано в материале, рассматривается возможность наращивания поставок газа из этой страны, а также развития инфраструктуры по строительству местных электростанций для обеспечения энергетической безопасности.

Договоренности между Германией и США, как уточняется, могут быть достигнуты во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Белого дома Джо Байдена 15 июля.

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс призвали администрацию США немедленно направить Украине военную помощь, сообщила пресс-служба комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Также там призвали не отказываться от важных санкций против «Северного потока — 2».