Конгрессмены США призвали немедленно оказать военную помощь Украине

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс призвали администрацию Соединенных Штатов немедленно направить Украине военную помощь. Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«США не должны ждать, пока Кремль пересечет еще больше „территориальных красных линий“ на Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву», — заявили законодатели.

Они отметили, что администрации президента США нужно действовать более строго по отношению к России, а не выводить два американских корабля из Черного моря при наращивании военного присутствия РФ. Также в Конгрессе призвали не отказываться от важных санкций против «Северного потока — 2».

Издание Politico 18 июня написало, что на фоне российских военных учений Штаты собирались г выдать Украине 100 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи. Однако от этой идеи отказались перед саммитом России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня заявил, что обсудил с американскими сенаторами вопрос увеличения военной помощи стране «для укрепления ее боеспособности».