Bloomberg: Россия не прекратила наращивать войска и военную технику на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, стягивая военную технику. Страна якобы не прекращает свои действия даже в ходе подготовки к переговорам по безопасности с США Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на компанию Jane’s, специализирующуюся на обороне и разведке.

«Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, даже когда она готовится к переговорам по безопасности с США, поддерживая давление с помощью развертывания войск, которое может превратиться в быстрое вторжение или долгосрочную угрозу», — уточнил Bloomberg.

По данным компании, на которое ссылается издание, Россия переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Стягивать их туда страна начала с ноября этого года, об этом якобы свидетельствуют снимки со спутников.

В компании также уточнили, что к границе переместили и военных. Их количество неизвестно, на снимки попало небольшое число. В Jane’s уверены — при необходимости Россия сможет быстро доставить подкрепление.

Ранее военный историк Борис Юлин заявил, что Украина может развернуть в Донбассе большую военную операцию. Есть ряд признаков, которые на это указывают — в их числе концентрация войск на линии разграничения и воинственная риторика официальных властей.