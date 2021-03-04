Bloomberg: ОПЕК сохранит добычу нефти в апреле на прежнем уровне

Добыча нефти в апреле 2021 года останется на нынешнем уровне вопреки ожиданиям участников рынка. Страны ОПЕК+ решили не повышать ее, сообщило агентство Bloomberg.

На состоявшейся по видеосвязи встрече входящие в организацию государства оставили неизменным жесткий лимит на добычу сырья в следующем месяце. Из-за этого цены на нефть выросли на 5% и превысили 67 долларов за баррель.

Сокращение добычи на один миллион баррелей в сутки продлит и Саудовская Аравия.

Россия и Казахстан, сообщил сайт РБК со ссылкой на источник, могут нарастить добычу нефти во втором весеннем месяце. Российская сторона прибавит на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч баррелей.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 апреля: члены организации обсудят объем добычи в мае.

Накануне в ОПЕК указали на риски, связанные с нестабильной ситуацией на рынке сырья. Россия разделила эти опасения, указав на «неопределенности, риски, локдауны». Входящим в организацию странам посоветовали придерживаться в ближайшее время «осторожного оптимизма».