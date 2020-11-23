Bloomberg допустил, что США впервые уступят лидерство по переработке нефти

США с XIX века лидировали на мировом рынке нефтепереработки. В 2021 году страна может уступить это место Китаю, который постепенно наращивает свои мощности.

Смена лидера возможна хотя бы потому, что в Китае сейчас строят минимум четыре нефтеперерабатывающих завода. В США аналогичные предприятия закрываются, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.

Суммарная мощность китайских нефтеперерабатывающих предприятий оценивается примерно в 1,2 миллиона баррелей в сутки. Такой объем сопоставим с переработкой нефти в Великобритании.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно повлиял на мировой спрос на топливо — он существенно снизился. Из-за этого уменьшились и объемы добычи и переработки нефти. Они сократились до рекордных значений в 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом более половины пришлось именно на американские предприятия.

Экономика Китая и остальных азиатских стран, указано в материале, быстро восстанавливается. В итоге сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей промышленности лишь усилился.

Соединенные Штаты, по данным Международного энергетического агентства, лидировали в переработке нефти с середины XIX века — с самого начала нефтяной эры. Однако в 2021 году ситуация может измениться, и Вашингтон уступит это место Пекину.