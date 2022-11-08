Республиканцы из-за Камалы Харрис не станут объявлять Джо Байдену импичмент | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 17:47 Республиканцы из-за Камалы Харрис не станут объявлять Джо Байдену импичмент Аналитик Пашковский: в случае победы на выборах республиканцы не объявят Байдену импичмент Unsplash

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Шансы Республиканской партии на победу на выборах в Конгресс США высокие. Но даже получив большинство мандатов, она не станет всерьез объявлять президенту Джо Байдену импичмент. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский заявил «360», что партия опасается прихода к власти вице-президента Камалы Харрис.

«Ситуация с Дональдом Трампом повторится и в случае с Джо Байденом. Будут призывы к импичменту. Может быть, даже проголосует палата представителей. Но дело будет заблокировано», — сказал он.

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Скорее всего, партия-победитель потребует отставки американского лидера. Республиканцы имеют шансы занять большинство мест в нижней палате парламента и большое количество в верхней, однако для осуществления импичмента необходимо квалифицированное большинство.

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Президент США Джо Байден находится не в лучшей форме. Его вице-президент Камала Харрис вызывает у республиканцев еще больше отторжения. Однако ее могут переизбрать на второй срок.

«Для них гораздо лучше сохранить слабого Байдена, на фоне которого республиканский кандидат будет смотреться гораздо более выигрышно и сможет рассчитывать на победу в 2024 году, чем, например, рассчитывать на Камалу Харрис, которая в паре с достаточно популярным вице-президентом может поменять ситуацию, и у демократов появится шанс на победу в 2024 году», — объяснил Евгений Пашковский.

По этой причине попытки импичмента, если и будут, то декоративные и демонстративные. Республиканцам выгодно сохранить этот тандем.

Выборы в Конгресс США начались 8 ноября. Американцы решат, кто получит 435 мест в палате представителей и треть мандатов в сенате.