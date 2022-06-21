Блокадой Калининграда проверяют реакцию России

Решение Литвы запретить провоз товаров в Калининградскую область можно связать с разведкой, которую проводит ЕС в отношении России. Не исключено, что таким образом Евросоюз хочет посмотреть на ответную реакцию страны. Российские власти должны найти неожиданный ход и, конечно, защитить Калининградскую область. Такое мнение в эфире «360» высказал специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Кардинальные решения

Я согласен с тем, что это разведка. Как мы отреагируем — закроем глаза, начнем искать отходные пути или вспомним, кто мы есть на самом деле, на каких условиях Литва получила независимость.

Источник фото: РИА «Новости»

Стали появляться заявления, что в том числе и доступ в Калининградскую область Литва гарантировала. И благодаря этому она получила все нужные документы на вхождение в ЕС и так далее. Сейчас она фактически это нарушила.

Это управляемая, одна из самых русофобских прибалтийских стран, они там все русофобские. Надо принимать кардинальные решения Евгений Михайлов.

Прорубить коридор

Литва хочет блокировать наш регион. На мой взгляд, пора прорубатькоридор и договариваться, что коридор — это наш транспортный путь и туда нельзя лезть. Вот это было бы правильно. То есть фактически взять под контроль часть литовской территории, если она будет вести себя подобным образом.

Источник фото: РИА «Новости»

Возможно, это такие громкие высказывания. Но это, возможно, единственный выход. Сейчас там Литва, потом другие начнут подгавкивать — я имею в виду Эстонию, Латвию. Это же республики, которые уже давно не имеют собственного мнения, соответственно, им надо навязать наше мнение, а не США.

Неожиданное решение

Сейчас меняются все правила игры. Европа в определенных странах на грани голодных бунтов. Она на грани энергетического коллапса. Мы не знаем, что будет через неделю, через месяц в той или иной стране Евросоюза. То, как они пытаются подставить Литву, я думаю, нас это не должно касаться.

Источник фото: РИА «Новости

Когда мы будем свои интересы ставить во главу, тогда мы заживем хорошо и с нами будут считаться. Сейчас, я считаю, надо пойти на провокацию, но не так, как хотелось Западу, найти варианты, чтобы это было неожиданностью — наш ход, — и, соответственно, обезопасить Калининградскую область.