Украина запретила въезд рок-музыканту из России

Музыканту запретили въезд на Украину на три года из-за посещения Крыма.

«Пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину», — говорится в сообщении ведомства.

Мамонова не впустили на территорию Украины вместе с другой россиянкой. Их депортировали из аэропорта Борисполь обратным рейсом.

Также пограничники опубликовали видеозапись с допроса музыканта. На видео артист рассказал, что давал в Крыму концерт. А на Украину артист направлялся в личных целях, пояснили пограничники.

Рок-группа «Звуки Му» появилась в 1980-х годах. За эти десятилетия исполнители играли в таких жанрах, как экспериментальный и психоделический рок, постпанк и Lo-Fi. В 2005-м коллектив распался. Через 10 лет Мамонов анонсировал появление новой группы «Совершенно новые Звуки Му».

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), за 2019 год пограничники не впустили в страну более семи тысяч россиян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил впускать из-за границы граждан страны, выехавших на учебу или работу во время пандемии коронавируса. Белоруссия 29 октября закрыла границы без предварительного уведомления.