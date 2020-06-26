Блогерша показала, как можно подобрать джинсы без примерки

По ее словам, нужный размер брюк можно определить с помощью рук. Необходимо измерить ширину талии на джинсах с помощью руки от локтя до пальцев. Об этом написал британский таблоид The Sun.

Если предплечье равно по длине талии брюк, то джинсы сядут идеально. Также блогерша дала совет, как определить правильную длину штанов. Для этого джинсы нужно взять за концы штанин, а руки вытянуть в стороны. Если рука не сгибается — значит длина идеальная.

В начале июня другая девушка, Ханна Уорлинг, показала, как завязать шнурки за три секунды. Сначала нужно сделать по петле на каждом шнурке, потом, сжимая каждую из них пальцем противоположной руки, просунуть их друг через друга. В конце у Уоллинг получился нужный бантик, написала Lenta.ru.

Ранее Роскачество рассказало, какие женские джинсы являются наиболее качественными. Самую высокую оценку получили брюки брендов Levi’s и «Твое».