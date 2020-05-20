Роскачество нашло лучшие женские джинсы

Все исследованные Роскачеством джинсы оказались нетоксичными. Зато состав удивил исследователей: в популярных марках оказалось меньше хлопка и больше полиэстера, чем заявлено.

Роскачество исследовало женские джинсы марок «Твое», Baon, Gloria Jeans, Zara, H&M, Levi’s, Love Republic.

«Результаты испытаний показали, что джинсы нетоксичны. <…> В то же время эксперты выявили и недостатки: недостоверный состав ткани, указанный в маркировке, низкая воздухопроницаемость, неустойчивость окраски», — говорится в релизе Роскачества по итогам проверки.

Например, в джинсах H&M хлопка оказалось не 82%, а 75,8%. Разницу обеспечили полиэстер и полиуретановые нити. Производитель Baon указал, что ткань на 95% состоит из хлопковых волокон и на 5% из эластана, но на самом деле там нашли только 66,2% хлопка, а полиэстера оказалось 30,8%.

Из исследованных марок только джинсы «Твое» соответствовали показателям одежды из классических джинсовых тканей. После воздействия с водой не полиняли джинсы марок «Твое», H&M, Levi’s, Love Republic.

Эксперты также проверили, меняется ли размер изделий после стирки. Джинсы марок «Твое», Baon, H&M, Zara, Levi’s, Love Republic выдержали и эту проверку. Испытание на прочность прошла продукция брендов «Твое», Baon, Gloria Jeans, H&M, Zara, Levi’s.

Из указанных марок самую высокую оценку получили джинсы Levi’s, чуть ниже — «Твое». Меньше всего баллов — у H&M.