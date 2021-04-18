Блогер отправил в нокаут профессионального бойца MMA

YouTube-блогер Джейк Пол нокаутировал выступавшего раньше в UFC бойца Бена Аскрена. Они бились по правилам бокса в рамках турнира знаменитостей Thriller.

Пол сразил своего соперника мощным ударом с правой через две минуты после начала поединка. Аскрен рухнул на ринг, но быстро поднялся и встал в стойку. Рефери прекратил бой, потому что спортсмена повело в сторону, и засчитал технический нокаут.

Ранее Джейк Пол, известный своими пранками в YouTube, побил Нэйта Робинсона на турнире, где встретились экс-чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс — младший.

Бен Аскрен — бывший чемпион Bellator и One Championship. В 2019 году он дебютировал в UFC. В первом бою он победил Робби Лоулера. Потом у него было два поражения от Хорхе Масвидаля и Дэмиана Майе.