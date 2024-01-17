17 января 2024, 13:45
Песков раскрыл повестку переговоров Путина и главы МИД КНДР
Главной темой встречи Путина и главы МИД КНДР были двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, главной темой на повестке был вопрос развития двусторонних отношений, сообщило РИА «Новости».
Затронули на переговорах и тему ситуации на Корейском полуострове. Также стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным международным делам.
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«Но главный акцент — именно на развитии двусторонних отношений», — повторил Песков.
Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Северная Корея является важным партнером России, и страна со своей стороны нацелена на развитие отношений во всех сферах, «включая и чувствительные».
Встреча Путина и Цой Сон Хи прошла в Кремле накануне, 16 января.
Ранее Песков заявил журналистам, что президент России может посетить Северную Корею с визитом в обозримом будущем.
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