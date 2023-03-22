Мир 22 марта 2023, 22:36 Блинкену предложили арестовать Путина, если тот приедет в США Госсекретарь Блинкен: у США нет возможности реализовать ордер МУС на «арест» Путина РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ордер Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина. Как сообщил ТАСС, он заявил, что Америка не является участником МУС, а значит, не имеет возможности его реализовать.

Вопрос о возможности применить ордер задал сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

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«Я бы вас призвал арестовать его, если он приедет сюда», — добавил политик.

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Блинкен напомнил о том, что у США нет таких полномочий, а после добавил, что у российского президента нет планов приезжать в Соединенные Штаты.

После этого госсекретаря спросили, будет ли Белый дом требовать от властей стран, которые являются участниками МУС, реализовать ордер, если их страну посетит Путин.

«Каждый участник суда должен исполнять свои обязательства», — ответил Блинкен.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь к ответственности судей МУС за это решение Он назвал его коррупционным и заверил, что Евросоюз заплатил судьям, чтобы те приняли выдали ордер.