21 марта 2023, 15:30
Володин призвал привлечь к ответственности судей МУС за решение по Путину
Спикер Госдумы Володин предложил привлечь к ответственности МУС за ордер на арест Путина
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда (МУС) за решение на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Володин заверил, что Евросоюз заплатил судьям МУС, чтобы те приняли соответствующее решение.
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«Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в Лефортово», — высказался спикер Госдумы.
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Он назвал очевидным то, что судебное решение МУС никак не распространяется на Россию. Нападки на российского лидера Володин сравнил с атакой на страну.
В минувшую пятницу, 17 марта, досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Информацию о подкупе МУС подтвердил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он заявил, что Еврокомиссия за последний год передала суду порядка 10 миллионов евро за работу «по украинскому вопросу».
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