Блинкен заявил о завершении наступившей после холодной войны эры

После того, как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, эпоха, наступившая после холодной войны, подошла к концу. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера. Слова американского госсекретаря процитировало РИА «Новости».

«Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается», — сказал Блинкен.

Присутствовавший на церемонии 91-летний Бейкер заявил, что Запад старается не допустить распространения насилия и предотвратить обострение на международной арене.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз, Россия, США и НАТО должны вести диалог, чтобы решить копившиеся годами проблемы и выработать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. По его мнению, именно неурегулированные региональные проблемы в сфере безопасности привели к кризису на Украине. Он подчеркнул, что происходящее доказывает необходимость отказа от «ментальности эпохи холодной войны».