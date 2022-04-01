Си Цзиньпин призвал ЕС, Россию, США и НАТО создать механизм безопасности в Европе

Евросоюз, Россия, США и НАТО должны вести диалог, чтобы решить копившиеся годами проблемы и выработать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. За поиск путей урегулирования выступил Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин, написал ТАСС, поддержал начало диалога между РФ, США, странами ЕС и НАТО.

«Призываем <…> найти пути урегулирования проблем и способствовать созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе», — сказал он.

По словам Си Цзиньпина, именно неурегулированные региональные проблемы в сфере безопасности привели к кризису на Украине. Он подчеркнул, что происходящее доказывает необходимость отказа от «ментальности эпохи холодной войны».

«Китай охвачен глубоким сожалением, что ситуация на Украине дошла до той точки, где она находится сейчас», — добавил председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что международное сообщество должно оказывать поддержку переговорному процессу между Россией и Украиной и создавать условия и среду для этого.

«Нельзя подливать масло в огонь и обострять противоречия», — заключил он.