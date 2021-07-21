Блинкен заявил, что США поддерживают формирование временного правительства в Гаити

Американские власти приветствуют формирование нового правительства в Гаити. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США приветствуют усилия политического руководства Гаити по объединению в выборе временного премьера и кабинета единения, чтобы проложить путь вперед после ужасного убийства [президента республики] Жовенеля Моиза», — сказано в письменного заявлении Блинкена, которая распространила пресс-служба Госдепа.

Церемония инаугурации нового правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла 20 в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, написал ТАСС.

Кабмин Анри будет работать до избрания нового главы государства. Политические круги Гаити решили не избирать временного президента на этот срок. Президентские и парламентские выборы в стране пройдут 26 сентября, второй тур выборов главы государства при необходимости пройдет 21 ноября.

Президент Моиз назначил Анри на должность премьера за два дня до своей гибели. Анри официально не успел вступить в должность, поэтому управление республикой осуществлял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он сказал, что готов уйти в отставку для блага страны. В новом правительстве Жозеф является министром иностранных дел и по делам религий в новом правительстве.

Президент Гаити Жовенель Моиз убили 7 июля, когда на его резиденцию напали неизвестны. Ранения получила его жена — Мартин Моиз. Его доставили в больницу Майами. Она вернулась на родину несколько дней назад.