Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину после лечения

Вдова застреленного президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, вернулась на родину после лечения в Майами. Об этом в своем Twitter написал министр связи страны Франц Экзантус.

«Первая леди Мартин Моиз только что прибыла в Гаити в рамках подготовки к похоронам президента Жовенеля Моиза», — написал политик.

Экзантус опубликовал фото вдовы гаитянского лидера, которая выходит из самолета в аэропорту. На снимке видно, что Моиз одета в бронежилет.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в голову во время нападения на его резиденцию. Атака произошла в ночь на 7 июля. Власти Гаити сообщали, что перед смертью политика пытали. Серьезные ранения получила и его супруга. Мартин Моиз в тяжелом состоянии переправили в США, в Майами, где помощь ей оказывали лучшие врачи.

Похороны гаитянского лидера состоятся 23 июля. Правоохранители страны сообщили, что им удалось установить личности 28 подозреваемых в нападении. 23 человека уже арестованы. Они утверждают, что в их планы точно не входило убийство президента, они хотели лишь отстранить его от власти.