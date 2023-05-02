Мир 02 мая 2023, 22:01 Блинкен рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление Госсекретарь США Блинкен: Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины планируют начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, возможные успехи ВСУ могли бы подтолкнуть стороны к возобновлению переговоров, сообщили в пресс-службе Госдепа.

Журналист телеканала Fox News Бен Холл поинтересовался у Блинкена, как обстоят дела на Украине. Корреспондент отметил, что ВСУ «зашли в тупик», несмотря на поддержку США.

Реклама

«Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что из этого выйдет», — ответил госсекретарь.

Блинкен добавил, что Штаты поприветствуют любую мирную инициативу, которая будет учитывать интересы Украины. Государство, которое пожелает внести свой вклад в урегулирование конфликта, в обязательном порядке должно будет общаться с украинцами, потому что они «обиженная сторона», уточнил госсекретарь.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что украинский кризис вряд ли завершится до конца года. По словам военного, стороны конфликта не смогут решить свои задачи в 2023 году.