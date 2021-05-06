Блинкен подтвердил поддержку США суверенитета Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Такое заявление он сделал во время своего рабочего визита в Киев.

«Я здесь по очень простой причине — от имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность партнерству между нашими странами, нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины», — сказал Блинкен. Его процитировал «Интерфакс».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем заявил, что укрепление сотрудничества двух стран станет вкладом в безопасность и успех Украины и США, а также евроатлантического пространства. В своем сообщении в Twitter Кулеба назвал Блинкена другом и коллегой.

Блинкен во время своего визита на Украину встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.