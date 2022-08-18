Россия заявила, что прямое столкновение с США не в ее интересах

Прямое столкновение с НАТО и США не входит в интересы России, страна продолжит вести себя ответственно, как крупная ядерная держава. Об этом на брифинге заявил заместитель главы департамента печати и информации МИД РФ Иван Нечаев, написало РИА «Новости».

«Российские войска оснащены самым современным высокоточным оружием, которое позволяет выполнять задачи, поставленные в рамках специальной операции. Как ядерная держава, мы продолжим вести себя ответственно, столкновение с НАТО и США не входит в наши интересы», — сказал он.

Дипломат напомнил, что Россия никогда никому не угрожала своими вооружениями, однако специальная операция и активное пособничество западных стран украинским формированиям показало, что столкновение с Западом реально.

«Ядерная война не должна быть развязана, в ней не будет победителей», — заключил Нечаев.

Ранее представитель МИД заявил, что допускает применение ядерного оружия в случае возникновения угрозы существования России, как государства.