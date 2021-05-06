Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Донбассе и газопровод «Северный поток — 2». Об этом Зеленский сообщил в ходе брифинга, который транслировался на странице его офиса в Facebook.

Глава Незалежной сказал, что на переговорах с Блинкеном обсуждались не только вопросы «оккупации» украинских территорий и российской «аннексии» Крыма, но и ситуация вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2». Этот проект для Украины тоже является «очень чувствительным вопросом», подчеркнул Зеленский.

После переговоров с госсекретарем США в ходе пресс-конференции Зеленский пошутил о том, что «русские везде». Он сказал об этом, когда отвечал на вопрос журналистки «Би-би-си». Ему показалось, что она его не слышит, но та объяснила, что слушает его украинскую речь в русском переводе.

Крым вошел в состав России после народного референдума в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ поддержало подавляющее большинство крымчан.

Политолог Геворг Мирзаян ранее заявил «360», что визит Блинкена — это демонстрация поддержки, которую США оказывают киевскому режиму.