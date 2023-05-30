30 мая 2023, 19:45
Искренние намерения или хитрый план? Зачем США пытаются связаться с Китаем
Политолог Светов: встреча министров обороны Ллойда и Шанфу — неурядица
США никак не могли свыкнуться с мыслью, что Китай открыто игнорировал любые попытки связаться с его Минобороны и организовать встречу. Вашингтон несколько раз звонил в Пекин в надежде получить ответ. Так и произошло: во время очередного звонка американцы услышали заветные звуки соединения, но за ними последовало твердое китайское «Нет, встречи не будет».
Молчание Китая сменилось твердым отказом
Соединенные Штаты несколько раз пытались организовать встречу своего министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу. Американское правительство в идеале планировало назначить переговоры на начало июня, однако все пошло не по плану.
Больше месяца Пекин отклонял звонки, показывая, что ему не интересны встречи министров. Но, видимо, администрация президента США Джо Байдена живет по принципу «вижу цель — не вижу преград».
Пекин наконец ответил на назойливые звонки и разрушил надежды США на встречу министров на региональном форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. После долгого молчания Китай отклонил просьбу о встрече Ллойда с Шанфу.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политолог и журналист Юрий Светов: в китайско-американских отношениях США — главный агрессор
Отказ не разрушит отношения США и Китая, но есть нюансы
Несмотря на отказ Китая от встречи, отношения между двумя странами все равно будут. США и КНР очень тесно связаны в экономическом плане. У них огромный товарооборот — в несколько раз больше, чем, допустим, у России и Китая.
Так или иначе, политически отношения сохранятся. И не будем забывать о многочисленных связях у обоих государств. Но поскольку в стратегической доктрине Байдена Китай объявлен стратегическим противником, американцы принимают всякого рода меры по ограничению влияния Пекина на мировую политику и экономику.
Прежде всего это та холодная война, которую развязали в сфере микрочипов. Далее — перенос производства микросхем из Тайваня в Соединенные Штаты Америки, включая дополнительные ограничения в сторону КНР. Все это дает понять, что и как будет.
Следующий момент — сколачивание всякого рода коалиций в Азиатском и Тихоокеанском регионах. Были переговоры о том, что Япония, Южная Корея и США что-то там будут организовывать. Например, создавать представительство НАТО в Токио.
Китай прекрасно понимает, что его пытаются «обкладывать» такими способами.
Встреча министров обороны Ллойда и Шанфу — какая-то неурядица. Американцы давно наложили санкции против китайского министра.
Джо Байден в свое время лишь обещал рассмотреть возможность снятия ограничений. Дескать «поторгуемся на встрече о чем-то, а там посмотрим».
Конечно, китайцы четко на это реагируют, показывая всеми своими действиями. В их ответе просматривается: «Снимете санкции, тогда мы подумаем встречаться нам или нет».
За последние полтора-два года в китайско-американских отношениях произошли некоторые изменения. Встречи с представителями США, даже на самом высоком уровне, перестали быть чем-то жизненно необходимым и остро нужным для Китая.
КНР прекрасно живет и без такого рода контактов.
В ноябре 2022 года Си Цзиньпин встретился с Джо Байденом. Они говорили о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в скором времени посетит Китай с целью переговоров и «новой перезагрузки» в отношениях обеих стран. Однако поездка не состоялась из-за скандала с «воздушными шарами».
Рвать отношения с США китайцы не будут, но агрессия и напряжение исходит исключительно с американской стороны.
Зачем США пытаются достучаться до Китая
Китайцы не против взаимодействия и встречи глав Минобороны, но они внимательно смотрят на то, что называется «соблюдением лица». По их логике, раз китайский министр обороны Ли Шанфу находится под санкциями США, о чем можно разговаривать с его американским коллегой?
Китайцы говорят: «Снимите санкции, и мы подумаем о встрече». На что американская сторона отвечает: «Давайте сначала встретимся, а потом, может быть, снимем санкции». В этом и вся проблема. Китай щепетильно относится к этим вопросам.
Соединенные Штаты будут продолжать попытки организовать встречу или хотя бы телефонные переговоры между министрами. Нельзя исключать того, что американцы все-таки снимут санкции с Шанфу, это вполне возможно.
Что значит «строгий отказ во встрече»
Это очень похоже на терминологию китайцев, они любят такие определения. В свое время США постоянно нарушали воздушное и морское пространства, а Китай им выносил предупреждения.
Потом, когда счет нарушений пошел на сотни случаев, появилось выражение «очередное или строгое предупреждение».
Это стало таким мемом в Советском Союзе. Когда кто-то несерьезно что-то говорил, можно было ответить: «Ну, да, вынес очередное китайское строгое предупреждение».
Но, несмотря на шутки, это серьезное заявление со стороны Китая. Поэтому посмотрим, как на это отреагируют США.
Политолог Алексей Ярошенко: твердый отказ во встрече — далеко не первый тревожный «звоночек» в отношениях США и Китая
Прогнозы США сбываются
Первое, что надо сказать, что глобально, — это, конечно, продолжение процесса дегегемонизации, который предсказывали сами американцы. Точнее, они прогнозировали это еще 10-15 лет назад.
США говорили о том, что первые «звоночки» будут именно такими. Но нынешняя ситуация — уже далеко не первый тревожный «звоночек» в их отношениях.
В чем заключаются эти самые «звоночки»? Во-первых, они будут выражаться в дипломатических шагах. Представители разных стран начнут сначала мягко отказывать американцам, потом уклоняться от встреч, а затем жестко высказывать свою позицию.
То есть вот эта лакмусовая бумажка (средство, с помощью которого можно безошибочно проверить что-либо — прим. ред.) уже показывает, что процесс идет. И начали его с одним из крупнейших мировых игроков — Китаем.
Американцы запутывают сами себя
Не могу сказать, что США отчаянно пытаются организовать встречу министров обороны, ведь они сами ввели санкции против Шанфу. Если бы они действительно хотели назначить собрание, то давно бы отменили ограничения.
Происходит все наоборот. Американцы сделали все, чтобы контакта по линии военных ведомств между США и КНР не случилось. Это связано с обострением вокруг Тайваня и, скорее всего, Вашингтон уже понимает, что Пекин в ближайшее время будет решать этот вопрос силовым путем.
Соединенные Штаты, в свою очередь, пытаются заработать себе репутацию «помощников». Конечно, они будут говорить: «Мы пытались предотвратить, но это Китай виноват. Это он не захотел устанавливать какие-либо дипломатические связи». В таком случае в будущем американцы будут выглядеть белыми и пушистыми.
Но вспомним, что перед этим США сами ввели санкции против главы Минобороной Китая и, соответственно, лишили возможности китайцев пойти на дипломатические контакты.
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