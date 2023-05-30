Политолог Алексей Ярошенко: твердый отказ во встрече — далеко не первый тревожный «звоночек» в отношениях США и Китая

США никак не могли свыкнуться с мыслью, что Китай открыто игнорировал любые попытки связаться с его Минобороны и организовать встречу. Вашингтон несколько раз звонил в Пекин в надежде получить ответ. Так и произошло: во время очередного звонка американцы услышали заветные звуки соединения, но за ними последовало твердое китайское «Нет, встречи не будет».

Пекин наконец ответил на назойливые звонки и разрушил надежды США на встречу министров на региональном форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. После долгого молчания Китай отклонил просьбу о встрече Ллойда с Шанфу.

Больше месяца Пекин отклонял звонки , показывая, что ему не интересны встречи министров. Но, видимо, администрация президента США Джо Байдена живет по принципу «вижу цель — не вижу преград».

Соединенные Штаты несколько раз пытались организовать встречу своего министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу. Американское правительство в идеале планировало назначить переговоры на начало июня, однако все пошло не по плану.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Политолог и журналист Юрий Светов: в китайско-американских отношениях США — главный агрессор

Отказ не разрушит отношения США и Китая, но есть нюансы

Несмотря на отказ Китая от встречи, отношения между двумя странами все равно будут. США и КНР очень тесно связаны в экономическом плане. У них огромный товарооборот — в несколько раз больше, чем, допустим, у России и Китая.

Так или иначе, политически отношения сохранятся. И не будем забывать о многочисленных связях у обоих государств. Но поскольку в стратегической доктрине Байдена Китай объявлен стратегическим противником, американцы принимают всякого рода меры по ограничению влияния Пекина на мировую политику и экономику.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден / РИА «Новости»

Прежде всего это та холодная война, которую развязали в сфере микрочипов. Далее — перенос производства микросхем из Тайваня в Соединенные Штаты Америки, включая дополнительные ограничения в сторону КНР. Все это дает понять, что и как будет.

Следующий момент — сколачивание всякого рода коалиций в Азиатском и Тихоокеанском регионах. Были переговоры о том, что Япония, Южная Корея и США что-то там будут организовывать. Например, создавать представительство НАТО в Токио.

Китай прекрасно понимает, что его пытаются «обкладывать» такими способами.

РИА «Новости»

Встреча министров обороны Ллойда и Шанфу — какая-то неурядица. Американцы давно наложили санкции против китайского министра.

Джо Байден в свое время лишь обещал рассмотреть возможность снятия ограничений. Дескать «поторгуемся на встрече о чем-то, а там посмотрим».

Конечно, китайцы четко на это реагируют, показывая всеми своими действиями. В их ответе просматривается: «Снимете санкции, тогда мы подумаем встречаться нам или нет».

За последние полтора-два года в китайско-американских отношениях произошли некоторые изменения. Встречи с представителями США, даже на самом высоком уровне, перестали быть чем-то жизненно необходимым и остро нужным для Китая.

КНР прекрасно живет и без такого рода контактов.

В ноябре 2022 года Си Цзиньпин встретился с Джо Байденом. Они говорили о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в скором времени посетит Китай с целью переговоров и «новой перезагрузки» в отношениях обеих стран. Однако поездка не состоялась из-за скандала с «воздушными шарами».

Рвать отношения с США китайцы не будут, но агрессия и напряжение исходит исключительно с американской стороны.

РИА «Новости»

Зачем США пытаются достучаться до Китая

Китайцы не против взаимодействия и встречи глав Минобороны, но они внимательно смотрят на то, что называется «соблюдением лица». По их логике, раз китайский министр обороны Ли Шанфу находится под санкциями США, о чем можно разговаривать с его американским коллегой?

Китайцы говорят: «Снимите санкции, и мы подумаем о встрече». На что американская сторона отвечает: «Давайте сначала встретимся, а потом, может быть, снимем санкции». В этом и вся проблема. Китай щепетильно относится к этим вопросам.

Соединенные Штаты будут продолжать попытки организовать встречу или хотя бы телефонные переговоры между министрами. Нельзя исключать того, что американцы все-таки снимут санкции с Шанфу, это вполне возможно.

РИА «Новости»

Что значит «строгий отказ во встрече»

Это очень похоже на терминологию китайцев, они любят такие определения. В свое время США постоянно нарушали воздушное и морское пространства, а Китай им выносил предупреждения.

Потом, когда счет нарушений пошел на сотни случаев, появилось выражение «очередное или строгое предупреждение».

Это стало таким мемом в Советском Союзе. Когда кто-то несерьезно что-то говорил, можно было ответить: «Ну, да, вынес очередное китайское строгое предупреждение».

Но, несмотря на шутки, это серьезное заявление со стороны Китая. Поэтому посмотрим, как на это отреагируют США.