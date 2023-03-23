Мир 23 марта 2023, 21:23 Блинкен назвал TikTok угрозой для США Госсекретарь США Блинкен назвал китайскую социальную сеть TikTok угрозой для страны Solen Feyissa / Unsplash

Читать 360tv в

Китайская социальная сеть TikTok представляет угрозу для США, которую необходимо решить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, добиться этого можно разными способами, сообщил ТАСС.

Тему обсуждали в Конгрессе. Во время слушаний Блинкена спросили, действительно ли социальная сеть угрожает Штатам.

Реклама

«Считаю, что да», — ответил госсекретарь и добавил, что предполагаемой угрозе нужно обязательно положить конец.

Реклама

По мнению Блинкена, добиться этой цели можно разными способами. Он напомнил, что американские власти по-прежнему настаивают на уходе материнской компании из TikTok. Госсекретарь подчеркнул — только специалисты решат, будет ли этого достаточно для устранения угрозы.

Запретить социальную сеть в США грозились еще при бывшем президенте страны Дональде Трампе. Нынешняя администрация главы государства относится к TikTok скептически. По данным телеканала CNN, власти больше половины штатов запретили чиновникам пользоваться приложением. Ранее аналогичный запрет для служащих ввели в Еврокомиссии.