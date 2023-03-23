23 марта 2023, 21:23
Блинкен назвал TikTok угрозой для США
Госсекретарь США Блинкен назвал китайскую социальную сеть TikTok угрозой для страны
Китайская социальная сеть TikTok представляет угрозу для США, которую необходимо решить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, добиться этого можно разными способами, сообщил ТАСС.
Тему обсуждали в Конгрессе. Во время слушаний Блинкена спросили, действительно ли социальная сеть угрожает Штатам.
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«Считаю, что да», — ответил госсекретарь и добавил, что предполагаемой угрозе нужно обязательно положить конец.
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По мнению Блинкена, добиться этой цели можно разными способами. Он напомнил, что американские власти по-прежнему настаивают на уходе материнской компании из TikTok. Госсекретарь подчеркнул — только специалисты решат, будет ли этого достаточно для устранения угрозы.
Запретить социальную сеть в США грозились еще при бывшем президенте страны Дональде Трампе. Нынешняя администрация главы государства относится к TikTok скептически. По данным телеканала CNN, власти больше половины штатов запретили чиновникам пользоваться приложением. Ранее аналогичный запрет для служащих ввели в Еврокомиссии.
США
TikTok
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