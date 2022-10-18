Блинкен намекнул на страх США из-за вероятного лидерства Китая в мире | 360°

Мир 18 октября 2022, 02:48 Блинкен намекнул на страх США из-за вероятного лидерства Китая в мире Госсекретарь Блинкен: миру нельзя позволить остаться без руководства США РИА «Новости»

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Мир не может остаться без руководства США, потому что на смену им может прийти Китай, заявил Энтони Блинкен. в ходе мероприятия в Стэнфордском университете. Трансляция его выступления велась на сайте Госдепа США.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай», — отметил американский политик.

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При этом, по мнению Блинкена, нет ничего хуже образовавшегося вакуума на месте, которое занимали США. Он уверен, что его могут заполнить только «плохие вещи».

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Вашингтон последние десятилетия пытается навязать миру свою политику и западные ценности. Причем в Белом доме не останавливаются ни перед чем. При необходимости там прибегают к оружию и разжиганию региональных конфликтов.

Ранее сообщалось о готовности Пентагона рассмотреть возможность финансирования работы спутниковой системы Starlink для Украины. США продолжают поддерживать Киев, снабжая его вооружением.