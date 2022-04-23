Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео опубликовали в соцсетях.

Во время церемонии патриарх Иерусалимский три раза обходит часовню в центре храма, а потом заходит внутрь. Там и зажигается Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения. Потом патриарх раздает пламя верующим. В этом году в храм допустили только 1500 человек из соображений безопасности.

К вечеру огонь доставят в Москву, а затем в другие российские города. Согласно преданию, если огонь не сойдет, наступит конец света и начнется Страшный суд.

Православные христиане 17 апреля отметили Вербное воскресенье. Ежегодно дата Вербного воскресенья меняется, оно отмечается за семь дней до Пасхи. По канону она выпадает на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.