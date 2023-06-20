20 июня 2023, 07:28
Бюст Гагарина убрали в Киеве — СМИ
«Деколонизация.Украина»: бюст космонавта Юрия Гагарина демонтировали в Киеве
Бюст советского космонавта Юрия Гагарина демонтировали в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация.Украина» и опубликовал снимок, на котором виден только постамент.
Бюст находился в Дарницком районе, во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района.
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Монумент появился там в конце 1960-х. Юрий Гагарин приезжал в Киев 23 апреля 1966 года. Тогда он принял участие в XX Съезде комсомола Украины и посетил трикотажную фабрику «Киевлянка». Об этом напомнил телеканал «Звезда».
Демонтаж памятников и военных мемориалов начался в этой стране еще в 2015 году. Работы проводят, ориентируясь на закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Весной этого года стало известно, что стоимость замены скульптуры«Родина-мать» в украинской столице обойдется властям в почти 80 миллионов рублей.
Памятники
Киев
Украина
Юрий Гагарин
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