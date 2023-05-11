Культура 11 мая 2023, 10:29 Киевскую «Родину-мать» решили декоммунизировать за 80 млн рублей Замену герба СССР тризубом на монументе «Родина-мать» в Киеве оценили в 80 млн рублей РИА «Новости»

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Власти Киева составили смету декоммунизации монументальной скульптуры «Родина-мать» на правом берегу Днепра. Замена советского герба тризубом обойдется бюджету в 38,5 миллиона гривен (почти 80 миллионов рублей), а работы начнутся весной 2024 года, сообщила «Украина.ру».

Стоимость подсчитали, сложив затраты на два основных этапа — разработку проектной документации за 2,5 миллиона гривен (около 5,2 миллиона рублей) и строительно-монтажные работы за 36 миллионов гривен (74,8 миллиона рублей). Демонтаж герба СССР и установку государственного символа Украины тризуба запланировали начать к концу весны 2024 года.

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Стальную скульптуру «Родина-мать» высотой 62 метра установили в 1981 году на территории музейного комплекса истории Украины во Второй мировой войне. Цельносварный монумент весом 450 тонн признали самым высоким в стране.

По закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который вступил в силу в 2015 году, на Украине начали демонтировать памятники и воинские мемориалы. В 2020 году на скульптуру в Киеве повесили 16-метровый радужный флаг, в ноябре 2022 года в Николаеве подорвали обелиск «Родина-мать».