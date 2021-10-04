Бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке облили краской

Неизвестный облил краской установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке бюст афроамериканца Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались массовые протесты против жестокости полиции.

По данным газеты New York Post, все произошло около 10:00 утра (17:00 по московскому времени). Неизвестный подъехал к бюсту Флойда на скейтборде и облил его серой краской. После этого он скрылся. Правонарушение попало на камеру видеонаблюдения. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

На кадрах с места происшествия видно, как активисты ConfrontArt стараются смыть краску и вернуть скульптуре изначальный вид. На площади также установлены памятники двух других афроамериканцев — Брионны Тейлор, которая была убита в марте во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса. Эти скульптуры не пострадали.

Это уже не первый случай актов вандализма в отношении мемориалов, которые посвящены Флойду.

В июне в Нью-Йорке открыли двухметровый мемориал афроамериканцу Джорджу Флойду. Бюст из белого камня установили по случаю празднования Дня освобождения рабов в США. Скульптуру высотой 1,8 метра установили в районе Флэтбуш.