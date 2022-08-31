Эстонские бизнесмены попросили ввести временные исключения из санкций на поставки энергоресурсов из России. В МИД Эстонии обратилось не меньше 28 компаний, сообщил сайт ERR.

Министерство опубликовало список компаний, которые ходатайствовали об исключениях для продолжения импорта нефтепродуктов из России в переходный период, уже после введения санкций. В него вошло 28 предприятий, в том числе государственная железнодорожная корпорация Operail AS, Flexoil OÜ, United Stream OÜ, Baltia Trading Company OÜ и другие участники рынка.

По словам министра Урмаса Рейнсалу, общественность заинтересована в том, чтобы знать, какие компании не захотели следовать запретам. Он предупредил, что в будущем ограничения станут еще жестче.

«Эстония представила предложения по новому санкционному пакету Европейского союза, который еще больше будет препятствовать торговле энергоносителями Европейского союза с Россией», — заявил он.

Восьмой пакет санкций начали обсуждать в Евросоюзе. Страны Балтии внесли в Еврокомиссию свои идеи. Они предложили расширить список подсанкционных лиц и организаций из России, ввести дополнительные ограничения в торговле, энергетике и пользовании системой SWIFT.