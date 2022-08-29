Ограничения по SWIFT и энергетике предложили внести в 8-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз введет новые ограничения в торговле и энергетике, а также в пользовании системой SWIFT. Содержание восьмого пакета антироссийских санкций раскрыл в интервью Die Welt министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Страны Балтии внесли свои предложения в Еврокомиссию. Они призвали расширить список подсанкционных лиц и организаций из России, а также ввести дополнительные ограничения. Урмас Рейнсалу рассчитывает, что новый пакет санкций примут как можно скорее, до зимы.

«Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — сказал министр.

Действующих санкций, по его словам, недостаточно. Он призвал усилить их, а заодно увеличить поставки вооружения на Украину. Урмас Рейнсалу уточнил, что в расчете на душу населения Эстония оказывает киевскому режиму наибольшую военную помощь, и призвал соседей делать то же самое.

Глава МИД Эстонии раскритиковал европейцев, в частности немцев, за сомнения и жалобы на рост цен. Он признал, что антироссийские санкции навредили самой Европе, но заявил, что если их не усилить, в долгосрочной перспективе последствия для экономики будут более серьезными.