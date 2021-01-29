Биограф: у Кейт Миддлтон теплые отношения с королевой Елизаветой

По его словам, женщины уважают друг друга и созваниваются, чтобы посоветоваться по различным вопросам.

«У Кейт есть своя прямая линия, чтобы поговорить с королевой, и она звонит ей, чтобы узнать, как у нее дела, и сообщить последние новости о детях. Она всегда обращается к ней за советом», — рассказал Ларкомб.

Он уточнил, что именно герцогиня Кембриджская научила королеву пользоваться Zoom, чтобы та могла оставаться на связи и общаться со своими правнуками.

Биограф добавил, что Кейт Миддлтон относится к Елизавете почтительно, но при этом в их отношениях есть и семейная теплота. Также ходят слухи, что королева готовит сюрприз к 10-летней годовщине свадьбы Кейт и Уильяма.

Ранее биограф Роберт Лейси рассказал, что жена принца Гарри Меган Маркл создавала серьезные неприятности для королевской семьи. По его словам, девушка действительно стала причиной ссоры между сыновьями принцессы Дианы.