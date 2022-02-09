Билл Гейтс выпустит книгу о том, как преодолеть новую пандемию

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию». Она выйдет в свет в мае 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гейтс объяснил, что в книге он перечисляет конкретные шаги, которые позволят не только остановить будущие пандемии, но помогут улучшить общемировую систему здравоохранения.

«Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам нужны для спасения жизней», — пояснил миллиардер.

Он также пообещал, что в книге будет приведен подробный рассказ о его беседах с лидерами общественного здравоохранения, включая генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса и главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Билл Гейтс регулярно делится своим мнением относительно возможных сценариев развития пандемии COVID-19. Помимо прочего, он не исключал, что в будущем человечество может столкнуться с пандемиями гораздо хуже той, что была вызвана коронавирусом. Он призвал правительства Земли выделить крупные средства на борьбу со следующей глобальной вспышкой.