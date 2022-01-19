Гейтс предупредил о будущих пандемиях страшнее коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в будущем мир ждут пандемии гораздо хуже коронавируса. Он призвал правительства всех стран выделить на борьбу со следующей глобальной вспышкой миллиарды. Его слова процитировала газета Financial Times.

«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса „омикрон“ и „дельта“ являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», — отметило издание.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс вместе с британским фондом Wellcome Trust перечислят Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям 300 миллионов долларов. Организация ранее уже помогла сформировать программу Covax, чтобы поставлять вакцину в ряд стран, доход которых является низким или средним.

Гейтс отметил, что сейчас в мире «странные» приоритеты, из-за которых решением проблем с неравенством в сфере вакцинации лежит на правительстве богатых стран и филантропах. По его словам, большая часть инноваций, которые направлены на подготовку к новым пандемиям, могут помочь в решении текущих глобальных проблем. В их числе создание вакцины от ВИЧ или более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.