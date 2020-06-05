Билл Гейтс посмеялся над обвинениями в чипировании человечества

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в попытках чипировать человечество с помощью вакцины от COVID-19, чтобы развернуть глобальную слежку за каждым жителем планеты.

О своем отношении к конспирологическим слухам он рассказал в интервью изданию Business Insider. Журналисты спросили его, знает Гейтс и его жена Мелинлда, что их фонд обвиняют в причастности к пандемии коронавирусной инфекции нового типа?

«Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — отметил миллиардер.

Гейтс сообщил, что его немного тревожат цифры, полученные в результате опроса, проведенного Yahoo News / YouGov. Почти треть американцев (28%), среди которых 44% республиканцев, 19% демократов и половина аудитории канала Fox News, сообщила, что считает эти слухи правдивыми. С февраля по апрель 2020 года теория заговора обсуждалась на американском ТВ 1,2 миллиона раз. Однако 61% зрителей канала MSNBC ответили, что это ложь.

Но по-настоящему миллиардера расстраивает тот факт, что общественное мнение сможет помешать вакцинированию и созданию в конечном результате популяционного иммунитета.

Билл Гейтс еще в 2016 году призвал мировых лидеров начинать готовиться к потенциальной пандемии. Вместе с женой он основал фонд, который финансирует борьбу медиков с вирусами. В частности, на разработку вакцины от COVID-19 было выделено 300 миллионов долларов. Но именно после этого шага по миру начали расползаться слухи о причастности Гейтса к пандемии и его решимости на ней нажиться.

Теория заговора получила распространение как на Западе, так и в России. Многие известные люди поверили в эти слухи, и начали транслировать их на своих интернет-площадках.