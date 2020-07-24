Билла Гейтса опечалили обвинения в организации пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о своей причастности к возникновению эпидемии коронавируса. Он опечален теорией, что якобы хочет убивать людей с помощью вакцины. Миллиардер надеется, что скоро эти фантазии перестанут тиражироваться.

Гейтс в интервью CNN сказал, что его благотворительный фонд выделил на борьбу с COVID-19 больше всех денег. Однако сторонники конспирологических теорий понимают все превратно. Они думают, что он хочет истребить человечество.

Основатель Microsoft считает, что причиной возникновения таких гипотез стало желание придумать просто объяснение происходящему и найти «негодяя». Также свою роль играет и политика.

«Это удручающая комбинация пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение. Они говорят: „Окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин“», — сказал он.

Миллиардер в начале лета комментировал сообщения о том, что хочет чипировать людей. Гейтс назвал такие заявления безосновательными и вместе с тем «глупыми и странными». Бизнесмен выразил опасения, что подобные домыслы могут привести к массовым отказам от прививок, что затруднит формирование коллективного иммунитета.