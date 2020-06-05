Билла Гейтса настойчиво обвиняют в чипировании. А он смеется и всем помогает

На протяжении нескольких месяцев основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса обвиняют в причастности к пандемии коронавируса. Некоторые верят, что он хочет микрочипировать людей. Гейтс назвал эти теории глупыми и рассказал о том, как планирует предоставить бедным странам доступ к вакцинации от COVID-19.

Теория заговора

Как пишет Bussines Insider, во время разговора с журналистами миллиардер-филантроп Билл Гейтс отмахнулся от необоснованных теорий заговора в свой адрес. Теории касаются того, что он стоит за коронавирусным заговором и хочет использовать вакцины для имплантации микрочипов в людей.

«Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов», — сказал он.

Отрицать такие теории сложно еще и из-за того, насколько абсурдно они звучат. Возникли они из-за того, что Гейтс на протяжении многих лет предупреждал об опасностях пандемий и призывал мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа в конце 2016 года, предпринять более решительные шаги для подготовки к этому. В 2015 году он выступил на TED Talk, предупреждая о потенциально ошеломляющем числе погибших в результате всемирной пандемии.

Ссылаясь на это выступление и на то, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины, люди стали распространять дезинформацию. Некоторые правые группы и эксперты заявили о том, что Гейтс якобы стоит за созданием вируса и хочет получить прибыль из этого.

Фонд Гейтса занимается вакцинацией людей, ведет учет привитых от кори детей и получает деньги на покупку вакцин. Именно поэтому он увидел риск пандемии и заговорил об этом.

Тем не менее, теории заговора с Гейтсом создали бум в социальных сетях и на телевидении: они упоминались 1,2 миллиона раз с февраля по апрель. Согласно опросу от Yahoo News и YouGov, почти треть американцев (28%), среди которых 44% республиканцев, 19% демократов и половина аудитории канала Fox News, сообщила, что считает эти слухи правдивыми. А 61% людей, смотрящих MSNBC, в это не верят.

Разумеется, эти теории никак не помешали финансированию усилий по разработке вакцины против COVID-19. Однако, Гейтс все равно немного обеспокоен этими теориями. Они могут повлиять на анти-прививочные настроения. Если люди будут бояться или отказываться делать вакцинацию, то это помешает созданию коллективного иммунитета.

Сначала бедные регионы

Гейтс также утверждает, что когда вакцины будут готовы к производству, они должны сначала распространяться в страны с более слабой инфраструктурой здравоохранения и где социальное дистанцирование сложнее осуществляется.

«Мир должен работать вместе, чтобы разработать безопасные и эффективные вакцины и сделать так, чтобы мы расширили производство, чтобы мы могли предоставить его тем, кто в них нуждается больше всего, а не тем, кто может заплатить больше всего», —передает его слова Business Insider.

Для того, чтобы бедные регионы не остались в стороне от вакцин, Гейтс предлагает инвестировать деньги в заводы по всему миру. Это позволит производить миллиарды доз.

По сообщениям Bloomberg, Гейтс фокусируется на восьми наиболее перспективных разработках вакцин и уже выделяет на них деньги, чтобы быть готовым производить их в больших количествах. Его фонд также помогает приобретать потенциальные вакцины для стран с низким доходом.

«Планируется иметь несколько заводов в Азии, несколько заводов в Северной и Южной Америке, несколько заводов в Европе, и если мы сможем производить от 1 до 2 миллиардов доз в год, тогда проблема распределения не будет сверхострой», — сказал Гейтс.

Доступ к жизненно важным вакцинам всех видов является постоянной проблемой в бедных странах, и пандемия нарушает рутинную иммунизацию во всем мире, подвергая миллионы детей риску таких заболеваний, как дифтерия, корь и полиомиелит. Фонд Гейтса таккже выделил еще 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации с целью повышения иммунизации детей в странах с низким уровнем дохода.

Ученый Ричард Хатчетт подтверждает важность вакцинации бедных стран. По его словам, если страны будут беспокоиться только о себе и лишат поставок развивающиеся страны, то это приведет к худшему исходу для всех. Вирус продолжит распространяться, поскольку невозможно положить конец пандемии в одной стране.

Как пишет Bloomberg, одна из частей плана по расширению доступа к вакцинам — это соглашение о покупке во главе с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, называющееся предварительным обязательством рынка. Оно дает компаниям стимул инвестировать в производство, предоставляя вакцины по справедливым ценам. По оценкам группы, вакцинация первой целевой группы — 20 миллионов работников здравоохранения — обойдется примерно в 2 миллиарда долларов и создаст запасы для наиболее нуждающихся регионов. Гейтс сказал, что в конечном итоге расходы должны возрасти до 10 миллиардов долларов. Иммунизация мира может стоить десятки миллиардов долларов.

Впрочем, нет никаких гарантий, что фармацевтические компании будут устанавливать приемлемые цены, согласно данным «Врачей без границ». Гейтс сказал на брифинге, что стоимость некоторых вакцин против Covid-19 может в конечном итоге составить от 4 до 15 долларов.