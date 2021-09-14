Билл Гейтс назвал условие, при котором мир сможет победить новую пандемию

Мир будет готов к новой пандемии, если будет способен создавать вакцину в течение 100 дней. Такое мнение высказал основатель Microsoft и мультимиллиардер Билл Гейтс.

По его мнению, пока человечество прикладывает недостаточно усилий, и это вызывает у него опасения.

«Я немного беспокоюсь из-за того, что внимание к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем я ожидал», — заявил Гейтс в интервью Wall Street Journal.

Гейтс отметил, что человечество сможет противостоять новой пандемии при условии создания вакцины за 100 дней, а затем производства препарата в таком количестве, чтобы вакцинировать все население Земли еще за 100 дней. По его словам, это выполнимо при наличии заводов, которые смогут произвести нужное количество доз вакцин.

Помимо этого, основатель Microsoft указал на необходимость устранить проблему с доступом к вакцине среди государств с разными доходами.

Ранее стало известно, что фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержал британский стартап, который пытается разработать новые лекарства с помощью программного обеспечения для искусственного интеллекта. Одной из разработок компании — лекарство от ковида.