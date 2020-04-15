Билл Гейтс назвал опасным прекращение финансирования ВОЗ

Своим мнением Гейтс поделился на личной странице в Twitter.

«Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области здравоохранения настолько опасно, насколько это и звучит», — отметил предприниматель.

Он обратил внимание на то, что специалисты ВОЗ работают над замедлением распространения коронавируса. Гейтс добавил, что другая организация не способна заменить ВОЗ, а в настоящее время мир особенно нуждается в ней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет финансировать Всемирную организацию здравоохранения.