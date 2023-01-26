Мир 26 января 2023, 19:45 Билл Гейтс назвал коррумпированное украинское правительство одним из худших в мире Основатель Microsoft Гейтс: кабмин Украины коррумпирован и контролируется богатыми людьми РИА «Новости»

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Основатель Microsoft, американский предприниматель Билл Гейтс назвал украинское правительство коррумпированным и одним из худших в мире. Часть высказывания бизнесмена опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

«Украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми», — сказал он.

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Гейтс признался, что ему жалко жителей Украины. Страна имеет шикарные сельскохозяйственные угодья, в отличие от тех же Соединенных Штатов. Он назвал Украину хлебной корзиной Европы. Предприниматель выразил надежду на то, что после окончания конфликта и полного восстановления страна достигнет «уровня Восточной Европы, а затем и Европы».

«Так что это страна, у которой много перспектив», — подчеркнул Гейтс.

Но пока Украина разрушена, и никто не знает, сколько будет продолжаться конфликт, заключил он.

Журналист издания Asia Times Стивен Брайен заявил, что требования президента Владимира Зеленского поставить киевскому режиму совершенное оружие говорят о панике в правительстве Украины.